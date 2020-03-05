مصر والإمارات ترفضان التدخل الخارجي في سوريا وليبيا

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين أكدا على "العلاقات الاستراتيجية الوطيدة" التي تجمع البلدين و"التطور الملحوظ" الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة "بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وأوضح حافظ أن "اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهدين الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة".

وأعرب الوزير شكري عن موقف مصر الثابت من "مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.

المصدر: RT