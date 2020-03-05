سوريا.. "القضائية العليا للانتخابات" تعلن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث اعتبارا من اليوم ولمدة 7 أيام.

وحول مواعيد وأماكن الترشح، أوضح رئيس اللجنة المستشار حيدر رحمة، أنه "بعد صدور المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، اجتمعت اللجنة القضائية العليا للانتخابات لتحديد وتسمية اللجان الفرعية ولجان الترشيح في كل المحافظات وبعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مارس، تم إعلان البدء باستقبال طلبات الترشح اعتبارا من اليوم الخميس 5 مارس 2020 ولمدة 7 أيام تشمل يومي الجمعة والسبت، وذلك في مقرات الدوائر الانتخابية الخاصة بكل محافظة من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء".

وصرح رئيس اللجنة بأنه يجب على المرشح أن يتقدم بطلبه بنفسه أو من خلال وكيله القانوني ويسجل في سجل خاص وفق التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 مرفقا بإخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام والأحرف، على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ 10 سنوات على الأقل أو أنه منح الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 لعام 2011، وخلاصة سجل عدلي لم يمض عليها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الترشح، وشهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى تصريح موقع من طالب الترشح بأنه لم يرشح نفسه بدائرة انتخابية أخرى، وبيان إقامة، ورقم هاتف، وما يثبت ترشحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه، ووثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين 13 مارس 2020، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وتعمل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، حيث تتولى العمل على حسن تطبيقه والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب وإعلان نتائجها النهائية.

المصدر: سانا