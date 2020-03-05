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العراق.. إلغاء صلاة الجمعة في صحن الإمام الحُسين

أخبار العالم العربي

العراق.. إلغاء صلاة الجمعة في صحن الإمام الحُسين
Reuters Mushtaq Muhammed
مدينة كربلاء
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قررت إدارة الصحن الحسيني في محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق، ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة محافظة كربلاء.

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وذكر بيان للعتبة الحسينية: "بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع".

وأضاف البيان: "ندعو ألله العلي القدير أن يجنب الجميع كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

المصدر: RT

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