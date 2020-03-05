بعد اتفاق واشنطن وطالبان.. الجامعة العربية تشيد بجهود قطر

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن تقديره للجهود التي بذلتها قطر من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان"، كخطوة مهمة لإحلال السلام في أفغانستان.

وقال المجلس في بيان له أمس الأربعاء، عقب اختتام اجتماعه على المستوى الوزاري في القاهرة : "توقيع الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان بوساطة وجهود مقدرة من قطر".

وأضاف البيان الذي تلاه وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي: "يتطلع المجلس إلى استكمال عملية السلام في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة، على أن تجمع كافة أطياف ومناطق ومكونات المجتمع الأفغاني، لضمان المستقبل الآمن للشعب الأفغاني".

وثمن المجلس "جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية، وحرص الولايات المتحدة على إنجاح المفاوضات، وحرص طالبان على تتويج المحادثات باتفاق السلام".

وشهدت الدوحة، السبت الماضي، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان"، يقضي بأن تسحب واشنطن جنودها تدريجيا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من الحركة، فيما تعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

المصدر: قنا