مسودة وثيقة لمكافحة التحرش والتمييز في العراق

أنهت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات إعلامية عراقية، إعداد مسودة "وثيقة مبادئ مكافحة التحرش والتمييز على أساس النوع الاجتماعي" في العراق.

وتضمنت الوثيقة شرحا لأنواع التحرش وعملية التوعية والتثقيف بالتحرش وآليات الإبلاغ عن القضايا والمتابعة لها من قبل لجان خاصة يتم تشكيلها داخل المؤسسات.

وقال رئيس منظمة "نايا" ياسر إسماعيل، إن "الوثيقة تعد الأولى من نوعها في العراق، إذ ساهم في وضعها مركز مترو ومنظمة نيريج للصحافة الاستقصائية وجمعية الأمل العراقية والنقابة الوطنية للصحفيين في العراق ومنظمة برج بابل للتطوير الإعلامي وبيت الإعلام العراقي ومركز "نايا" للتدريب الإعلامي، فضلا عن موقع المنصة وموقع عراقيات".

وأضاف، أن "الوثيقة تهدف إلى الحد من حالات التحرش الجنسي والتمييز من خلال نشر الوعي لدى العاملين، بشأن أنواع التحرش وتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى لضمان حقوق المستفيد ومحاسبة المتسبب بالانتهاك".

المصدر: "السومرية نيوز"