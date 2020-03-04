الكنيسة المارونية في لبنان تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا

دعا مجلس المطارنة والأساقفة الموارنة في لبنان، إلى اتخاذ إجراءات احترازية داخل الكنائس لتجنب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وقال المطارنة في بيان لهم، إنهم يراقبون بقلق ظاهرة تفشي فيروس كورونا، وبلوغه لبنان، ويتابعون الإجراءات اللبنانية الرسمية المتعلقة بمحاصرة المرض، والعناية بالمصابين، والتشدد في مراقبة المعابر وفي الخطوات الوقائية.

وحث المطارنة أبناء الكنيسة، لتجنب نقل العدوى بشكل لا إرادي، على "الوقاية الشخصية والجماعية، متقيدين بتوجيهات وزارة الصحة العامة، وتبادل السلام خلال القداديس من دون المصافحة"، كما دعا مجلس المطارنة جميع الكهنة إلى "إعطاء المناولة باليد تحت شكل الخبز فقط، وذلك كتدبير مؤقت إلى حين انتهاء هذه الظاهرة".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن نتائج أول فحوص الكشف عن الفيروس في لبنان جاءت سلبية، حيث سيتم إخراج المشتبه بإصابته من المستشفى عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.

كما أشارت إلى أن هناك حتى اللحظة 9 حالات قيد الحجر الصحي، أما الحالات التي تم تأكيد إصابتها فما زال عددها 13.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية