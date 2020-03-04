دار الإفتاء المصرية: إعدام عشماوي رسالة ردع للإرهاب وقصاص للشهداء

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن إعدام هشام عشماوي رسالة ردع للإرهاب، وقصاص لشهداء الوطن، وإحقاق للعدالة الإلهية ومقاصد الشريعة.

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وأكد المرصد أن كل من يمارس الأعمال الإرهابية مخالف للشريعة الإسلامية، مشددا على أن الإسلام بريء من هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يستبيحون الدماء والأموال باسم الدين، وبراء من أفعالهم وأفكارهم التي تشوه صورة الدين الحنيف.

ودعا المرصد الدولة بكل أجهزتها المعنية لأن تقف بكل حزم وقوة أمام هؤلاء الإرهابيين الذين يسيؤون للدين الإسلامي الحنيف وصورته، وأن تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وإفساد حياتهم، مؤكدا أن إعدام عشماوي "رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر".

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام بهشام عشماوي المدان في عدد من قضايا الإرهاب بموجب حكمين صادرين عن المحكمة العسكرية.

ناصر حاتم

المصدر: RT





















