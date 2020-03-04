تونس تخصص جناحا خاصا للرحلات القادمة من إيطاليا

قررت وزارة النقل واللوجستية في تونس تحويل الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا (روما - ميلانو - البندقية - بالارمو - بولونيا) إلى "المحطة الجوية رقم 2" في مطار تونس قرطاج الدولي.

واتخذت الوزارة هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لضمان سلامة المسافرين، علما أن الجهات المعنية أبقت على رحلات المغادرة المتوجهة إلى إيطاليا، من المحطة الرئيسية للمطار.

من جهتها، قررت السلطات الإيطالية تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أغلقت المدارس في المناطق الشمالية التي تشهد أعلى معدلات في انتشار الفيروس، وبينها لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا وليغوريا وبيزارو وأوربينو.

ووفقا للبيانات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بكورونا في إيطاليا أكثر من 2260 شخصا، توفي منهم 79، وتعافى 160.

المصدر: وكالات