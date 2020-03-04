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مصر تحظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تحظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا
Reuters
مطار القاهرة- أرشيف
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أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها قررت حظر دخول المواطنين القطريين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم إقامة في مصر، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الحكومة المصرية، نادر سعد، إن القاهرة قررت الانطلاق من مبدأ المعاملة بالمثل، وكانت قطر حظرت دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذلك المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في قطر.

وأكد سعد بدء تطبيق القرار اعتبارا من الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز+ بوابه الأهرام

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