دمشق تشجب تسلل مسؤولين أمريكيين إلى أراضيها تحت جنح الظلام

استنكرت سوريا تسلل مسؤولين أمريكيين تحت جنح الظلام إلى أراضيها، واعتبرت خطوتهم هذه استهانة بالقوانين والمواثيق الدولية، ودعما للإرهابيين في إدلب.

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وأعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية "أن قيام عدد من المسؤولين الأمريكيين بالتسلل إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب بشكل غير مشروع ما هو إلا تكريس لحقيقة أن الإدارة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف: "هذه الخطوة الأمريكية التي تمت بالتواطؤ مع النظام التركي تكشف وتؤكد مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في دعم العدوان التركي وتعقيد الأوضاع في سورية، وسعيها التغطية على جرائم المجموعات الإرهابية والحيلولة دون اندحارها بشكل كامل بعد الإنجازات الميدانية للجيش العربي السوري".

وتابع: "الجمهورية العربية السورية إذ تشجب وتدين بأشد العبارات سلوك اللصوصية وقطاع الطرق الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية والنظام التركي فإنها لا تستغرب تسلل المسؤولين الأمريكيين بهذه الطريقة بعد أن قاموا بتقديم كافة أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية بما فيها نقلهم إلى سورية تحت جنح الظلام في انتهاك فاضح لكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

المصدر:RT