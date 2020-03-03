الداخلية السورية تنشر صور حطام طائرة تركية مسيرة أسقطها الجيش

نشرت وزارة الداخلية السورية صورا في صفحتها على "فيسبوك" أظهرت حطام طائرة "بيرقدار" تركية مسيرة أسقطها الدفاع الجوي السوري في ريف إدلب.

وأفادت وسائل إعلام سورية الثلاثاء بأن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة تركية فوق بلدة خان السبل شرقي سراقب في ريف إدلب.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة تركية أخرى في محيط سراقب، بعد أن أعلنت أنقرة عن استهداف طائرة حربية سورية من طراز "L-39" بصاروخ في منطقة معرة النعمان، في إطار عملية "درع الربيع".

المصدر:RT