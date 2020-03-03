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أنقرة: حيّدنا 299 جنديا سوريا بين قتيل وجريح في إدلب

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أنقرة: حيّدنا 299 جنديا سوريا بين قتيل وجريح في إدلب
Reuters
عربات عسكرية تركية في محافظة إدلب السورية
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أعلنت الدفاع التركية أن الجيش قصف 82 موقعا للقوات السورية في إدلب ما أسفر عن تدمير 9 دبابات ومدفعين و6 راجمات صواريخ وعربتين عسكريتين، فضلا عن سقوط 299 جنديا سوريا بين قتيل وجريح.

وقالت الرئاسة التركية الثلاثاء، إن الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش السوري بين قتيل وجريح في مواجهات إدلب قد بلغت 3138 فردا منذ الـ10 من فبراير الماضي.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مقتل جندي تركي وإصابة 9 آخرين بهجوم للقوات السورية في إدلب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن هدف العملية العسكرية التركية الجديدة في إدلب هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: وكالات

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