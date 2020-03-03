أنقرة: حيّدنا 299 جنديا سوريا بين قتيل وجريح في إدلب

أعلنت الدفاع التركية أن الجيش قصف 82 موقعا للقوات السورية في إدلب ما أسفر عن تدمير 9 دبابات ومدفعين و6 راجمات صواريخ وعربتين عسكريتين، فضلا عن سقوط 299 جنديا سوريا بين قتيل وجريح.

وقالت الرئاسة التركية الثلاثاء، إن الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش السوري بين قتيل وجريح في مواجهات إدلب قد بلغت 3138 فردا منذ الـ10 من فبراير الماضي.

#عاجل | الرئاسة التركية: تحييد 3138 من عناصر النظام السوري في العمليات المستمرة منذ العاشر من فبراير/شباط الماضي#درع_الربيعpic.twitter.com/qphpFHQlHE — عربي TRT (@TRTArabi) March 3, 2020

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مقتل جندي تركي وإصابة 9 آخرين بهجوم للقوات السورية في إدلب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على أن هدف العملية العسكرية التركية الجديدة في إدلب هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: وكالات