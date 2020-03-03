الدفاع الروسية: تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ ثلثهم من السوريين إلى الحدود مع اليونان

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن تركيا تدفع بقوة قرابة 130 ألف لاجئ موجود على أراضيها وثلثهم فقط من السوريين، نحو الحدود مع اليونان.

وقال رئيس المركز أوليغ جورافليوف اليوم الثلاثاء: "تقوم السلطات التركية حاليا بزج حوالي 130 ألف لاجئ ممن كانوا يتواجدون في مخيمات مؤقتة على الحدود التركية اليونانية، على اليونان، وثلثاهم من غير السوريين، بل أفغان وعراقيون ومواطنون من الدول الإفريقية. تدفع تركيا بهم إلى اليونان".

وفي تصريح أدلى به في وقت سابق اليوم رفض جورافليوف الاتهامات التركية والغربية لسوريا وروسيا بأن تفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية تسبب بنزوح "ملايين" اللاجئين وأحدث أزمة إنسانية، مؤكدا أن عدد من عبروا الحدود إلى تركيا لا يتجاوز 35 ألف شخص، وهم أفراد عائلات المسلحين.

المصدر: إنترفاكس