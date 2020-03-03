الجيش السوري ينقذ طيارا أسقطت تركيا طائرته

أنقذت قوات الجيش السوري اليوم الثلاثاء، طيارا أسقط الجيش التركي طائرته شمال غربي معرة النعمان، شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 11.03 صباح اليوم الثلاثاء، وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة، تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان".

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة للجيش السوري من طراز L-39 في إطار عملية "درع الربيع" في إدلب السورية، وهي طائرة تدريب قتالية تشيكية الصنع.

المصدر: RT