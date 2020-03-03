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كورونا.. 6 إصابات جديدة في سلطنة عمان

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كورونا.. 6 إصابات جديدة في سلطنة عمان
RT @OmaniMOH / وزارة الصحة العمانية
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.

وأفادت الصحة بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

وأعلنت السلطنة يوم الاثنين تسجيل أول حالتين مصابتين بكورونا لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة العمانية.

وقالت الوزارة إن حالتهما الصحية مستقرة وأنهما في الحجر الصحي.

وطالبت المواطنين العمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي تفشى بها كورونا إلا للضرورة القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن مسقط علقت جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيران.

المصدر: وكالات

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