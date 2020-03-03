كورونا.. 6 إصابات جديدة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.

وأفادت الصحة بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل ٦ حالات إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ٢٠١٩ مرتبطة بالسفر الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ٤ منها من الجنسية الإيرانية و ٢ من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي. وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (١٢) حالة pic.twitter.com/DgoLLfU4bq — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 3, 2020

وأعلنت السلطنة يوم الاثنين تسجيل أول حالتين مصابتين بكورونا لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة العمانية.

وقالت الوزارة إن حالتهما الصحية مستقرة وأنهما في الحجر الصحي.

وطالبت المواطنين العمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي تفشى بها كورونا إلا للضرورة القصوى.

تجدر الإشارة إلى أن مسقط علقت جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيران.

المصدر: وكالات