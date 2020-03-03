بالصور.. سوريون يذكّرون اليونان باستقبال لاجئيها في سوريا إبان الحرب العالمية الثانية

مع مشاهد تعامل السلطات اليونانية العنيف مع اللاجئين السوريين، أعاد ناشطون سوريون تداول صورة معاكسة من التاريخ، تظهر استقبال السوريين للمهاجرين اليونانيين.

الصورة المتداولة التي نشرتها مجلة "هنا القدس" تعود لعام 1942، حين اضطر كثير من اليونانيين إلى الهجرة بعد أن بدأت قوات ألمانيا النازية احتلال بلادهم.

وعلق محرر المجلة على الصورة التي تبدو فيها امرأة توزع ثيابا على مجموعة من الأطفال، بعبارة: "توزيع الأطعمة والثياب في سوريا على اللاجئين من بلاد اليونان"، والصورة مؤرخة بـ11 يناير 1942.

تعليقات السوريين ركزت على تلك المفارقة في الاستقبال، خاصة بعد تداول مقطع مصور يظهر فيه خفر السواحل اليونانيون وهم يتعمدون إغراق قارب يقل لاجئين سوريين.

الصور أدناه للاجئين من أوروبا إلى بلدان الشرق الأوسط أيام الحرب العالمية الثانية:

المصدر: وكالات