سانا: الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أسقطت قوات الجيش السوري طائرة مسيرة للقوات التركية في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وفقا لما ذكرته وكالة سانا السورية.

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وجاء ذلك بعد إعلان قيام الجيش التركي بإسقاط طائرة حربية سورية في إدلب شمال غرب معرة النعمان، حيث تعرضت الطائرة السورية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرة للجيش السوري من طراز L-39 في إطار عملية "درع الربيع" في إدلب السورية.

وكانت مصادر إعلامية سورية معارضة تحدثت عن سقوط طائرة حربية سورية بعد إصابتها بصاروخ محمول على الكتف من قبل قوات المعارضة السورية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك بعد قيام الجيش التركي بإسقاط طائرتين حربيتين سوريتين في منطقة إدلب يوم الأحد، وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية هناك من قبل الدفاعات الجوية السورية.

المصدر: سانا