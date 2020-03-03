اليمن ينفي نبأ تسجيل إصابة بكورونا وهروب المصاب

نفى الوزير المفوض بالسفارة اليمنية في موسكو عبدالباري باكر في تصريح خاص لـRT الأنباء التي تحدثت عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وهروب المصاب من أحد مستشفيات حضرموت.

وكذب باكر صحة تلك المعلومات، موضحا أنه لم يتم التسجيل أو حتى الاشتباه بأي حالة للإصابة بالفيروس لحد الآن، استنادا إلى تواصل مباشر مع وزارة الصحة اليمنية.

وأكد الدبلوماسي اليمني أن لدى اليمن وسائله الرسمية للإعلان عن أي إصابة حيث تم تشكيل لجنة طوارئ من قبل وزارة الصحة اليمنية لرصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا أو اشتباه ولم تسجل أي إصابة لحد الآن في اليمن.

إقرأ المزيد

المصدر: RT