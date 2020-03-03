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شيخ الأزهر: لا يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر: لا يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة
Reuters
شيخ الأزهر
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قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن مذهب الإمامين "الأشعري والماتريدي كتب لهما الخلود، لأنهما لم يميلا إلى العقل على حساب النص، أو ينحازا لظاهر النص على حساب العقل.

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وقال الطيب خلال كلمته في مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية" بأوزبكستان، اليوم الثلاثاء، هل الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مذهب الإمامين الجليلين: الماتريدي والأشعري ومذهب أهل الحديث؟ والجواب المباشر هو: نعم وألف نعم، بل أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول: إنه لا يوقف حمامات الدماء التي أريقت على مذابح التكفير إلا مذهب أهل السنة والجماعة.

وتابع: "نحن نعلم يقينا أن الجماعات المسلحة التي تنتسب للإسلام لا ترتكب جرائم القتل وإراقة الدماء إلا انطلاقا من عقيدة فاسدة تقول: إن مرتكب الذنوب والكبائر كافر ودمه وماله وعرضه حلال".

المصدر: مصراوي

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