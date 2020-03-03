شيخ الأزهر: لا يوقف حمامات الدماء إلا مذهب أهل السنة والجماعة

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن مذهب الإمامين "الأشعري والماتريدي كتب لهما الخلود، لأنهما لم يميلا إلى العقل على حساب النص، أو ينحازا لظاهر النص على حساب العقل.

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وقال الطيب خلال كلمته في مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية" بأوزبكستان، اليوم الثلاثاء، هل الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مذهب الإمامين الجليلين: الماتريدي والأشعري ومذهب أهل الحديث؟ والجواب المباشر هو: نعم وألف نعم، بل أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول: إنه لا يوقف حمامات الدماء التي أريقت على مذابح التكفير إلا مذهب أهل السنة والجماعة.

وتابع: "نحن نعلم يقينا أن الجماعات المسلحة التي تنتسب للإسلام لا ترتكب جرائم القتل وإراقة الدماء إلا انطلاقا من عقيدة فاسدة تقول: إن مرتكب الذنوب والكبائر كافر ودمه وماله وعرضه حلال".

المصدر: مصراوي