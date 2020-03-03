مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يحكم سيطرته على مدينة الصنمين في درعا بعد ملاحقة فلول المسلحين
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أحكم الجيش السوري سيطرته اليوم الثلاثاء على مدينة الصنمين في محافظة درعا بعد قيامه بعملية عسكرية لملاحقة فلول الفصائل المسلحة في المنطقة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المجموعات المسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا تتوافد على مركز التسوية في الثانوية الشرعية بهدف تسليم السلاح الذي بحوزتهم بحضور الجهات المختصة وحشد من الأهالي وذلك بعد عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة
بينما تشير مصادر أخرى إلى عدم قبول بعض المسلحين بالتسوية.
🔴#هاااااام :— وائل (@39VaLuhjC4NzLAm) March 3, 2020
مراسل "عاجل دمشق " بدرعا:
خروج مايقارب ال26 مسلح من مدينة #الصنمين ونقلهم الى #ادلب بعد عملية عسكرية للجيش السوري في المدينة لتمشيطها من الخلايا الارهابية.