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مؤتمر "إيباك" في واشنطن: كولومبيا ستقيم مكتبا للابتكار بالقدس

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مؤتمر
Reuters AMMAR AWAD
مسجد قبة الصخرة في القدس - أرشيف
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أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي خلال كلمته في مؤتمر اللوبي اليهودي الأمريكي "إيباك" في واشنطن، أن بلاده ستفتتح مكتبا خاصا للابتكار في القدس.

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وقال دوكي إن "الأمر هو تنفيذ للوعود التي أطلقناها خلال الحملة الانتخابية، والتي تعهدنا فيها بنقل سفارة كولومبيا إلى القدس".

بدوره أكد رئيس الكونغو فيلكس تشسكدي في خطابة أمام "ايبياك"، نيته تعيين سفير جديد لبلاده لدى تل أبيب، بعد 20 عاما من تمثيل منخفض، مطالبا إسرائيل "برفع تمثيلها الدبلوماسي في الكونغو".

وقال: "السفير الجديد سوف يعود في المرحلة الأولى إلى تل أبيب لكننا سنفتح ملحقية اقتصادية في مدينة القدس".

وبذلك أعلن 3 زعماء شاركوا في المؤتمر عن تطوير العلاقات مع إسرائيل، حيث أشار رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش الاثنين، إلى أن "بلاده ستفتح ممثلية دبلوماسية إلى جانب مكتب تجاري في مدينة القدس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، ما أثار غضبا فلسطينيا غير مسبوق وتنديدا عربيا ودوليا واسعا.

المصدر: وكالات

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