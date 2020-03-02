الإمارات تعلن بدء إجلاء مواطنيها من إيران

أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية انتشار كورونا في عدد من الدول، وأن كل العائدين سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.

#الإمارات تبادر بإجلاء مواطنيها من #إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين في إطار جهودها لمواجهة انتشار #فيروس_كورونا_المستجد في عدد من الدول.#وامpic.twitter.com/5BYYmZdEG9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 2, 2020

يتبع..