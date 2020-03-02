 
مباشر
عاجل
الإمارات تعلن بدء إجلاء مواطنيها من إيران

الإمارات تعلن بدء إجلاء مواطنيها من إيران

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلن بدء إجلاء مواطنيها من إيران
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndgj

أعلنت الإمارات عن شروعها في إجلاء مواطنيها عن إيران في إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي على خلفية انتشار كورونا في عدد من الدول، وأن كل العائدين سيخضعون للحجر الصحي والفحوص لضمان سلامتهم.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا