تبون يعزي في "أسد من أسود مكافحة الإرهاب" في الجزائر

قدم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون التعازي لعائلة الجندي الجزائري الذي قتل خلال عملية عسكرية ضد الإرهابيين، لدى تصفية إرهابي خطر كان يحمل حزاما ناسفا.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر، الجندي موسى مرداسي وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس. رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا و لكل من عرف موسى. إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 2, 2020

وكتب الرئيس الجزائري: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت فاجعة استشهاد أسد من أسود الجزائر، الجندي موسى مرداسي وهو يجابه في الميدان ببسالة بقايا فلول الإرهاب الأعمى مع رفقائه الأشاوس".

وتابع: "رحم الله الشهيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلته ولجيشنا ولكل من عرف موسى".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور في ولاية سيدي بلعباس غرب البلاد، قضت اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي خطر".

وأضافت أن العملية سمحت باسترجاع 3 مخازن ذخيرة ومسدس رشاش من نوع "كلاشينكوف"، وحزام ناسف ومنظار ميدان، فيما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية.

وأوضحت أنه خلال العملية التي لا تزال متواصلة، تم "تسجيل استشهاد الجندي المتقاعد موسى مرداسي في ساحة الميدان".

المصدر: وكالات