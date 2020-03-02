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هنية: عرضنا على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله

أخبار العالم العربي

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قال إسماعيل هنية رئيس حركة "حماس" الفلسطينية إنه عرض على الجانب الروسي 4 خيارات للمصالحة لنقلها إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.

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وأكد هنية لـ "RT" عبر برنامج قصارى القول إن الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة لمواجهة صفقة القرن، مشيرا إلى أن الحصار على غزة غير قانوني وإسرائيل تبادر بالعدوان وغير جادة بتنفيذ الاتفاقيات، موضحا أن إسرائيل تقول بجرائم حرب ويجب تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

واعتبر هنية أن العلاقة مع مصر ركن متين ويجب المحافظة عليها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى هنية في موسكو اليوم، حيث بحثا سبل استعادة الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنظر في آفاق تحقيق "تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط".

المصدر: RT

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