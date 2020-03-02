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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر

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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر
Reuters
قطر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية أن الفحوص الطبية كشفت عن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، تعود لمواطنين قطريين وعاملتي منزل أجنبيتين كانتا بصحبتهما في السفر.

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وأشارت الوزارة إلى أن المصابين كانوا ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن.

وذكر بيان لوزارة الصحة أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة.

وأكدت الوزارة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية.

وأوضحت أن الحالات الثلاث الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها مؤخرا يتمتعون بوضع صحي مستقر، وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية، مضيفة أنها تواصل مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم.

المصدر: "الشرق" القطرية

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