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كورونا.. وصول فريق طبي صيني إلى العراق

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كورونا.. وصول فريق طبي صيني إلى العراق
Reuters ABDULLAH RASHID
إجراءات الفحص الطبي الخاص بكورونا في العراق - أرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، الاتفاق مع الجانب الصيني على إرسال فريق طبي إلى العراق لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وكيل الوزارة الأقدم للشؤون السياسية والعلاقات الثنائية عبد الكريم هاشم مصطفى استقبل سفير جمهورية الصين لدى العراق يرافقه وفد دبلوماسي وفني".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد وبكين، لتقديم الدعم في هذا المجال، عبر فريق متخصص بالكشف عن هذا الفيروس وعلاجه وطرائق الوقاية منه".

وبحث الجانبان قضية "العاملين الصينيين في العراق في مجال تقديم الخدمة في قطاعات الطاقة، وإجراءات الحكومة في توفير سبل السلامة ومنع تناقل الفيروس".

ورتفع عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 21 منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي، منهم 10 حالات في بغداد و5 في كركوك و4 في السليمانية وحالة واحدة في بابل، وأخرى اكتشفت في النجف لدى طالب إيراني، جرى ترحيله إلى بلاده.

المصدر: RT

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