الصناعات الطبية في مصر: لا يمكن وقف تصدير الكمامات إلى الصين

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية في مصر ماجد جورج، أن مصانع المستلزمات الطبية تعمل 24 ساعة بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات الطبية.

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وأضاف جورج لصحيفة "الفجر" المصرية، أنه لا يوجد مصانع متخصصة في صناعة الكمامات في مصر، ولكن منذ ارتفاع الطلب المستمر عليها، بدأت مصانع المستلزمات الطبية في إضافة هذا النشاط لنشاطها التصنيعي الأساسي.

وقال جورج إنه لا يجوز الحديث عن وقف تصدير الكمامات، فمن الإنسانية أن نساعد البلاد التي ينتشر فيها الفيروس ونرفع من حجم صادراتنا من المستلزمات الطبية لهم بالمجان بدلا من أن نفكر في فرض رسوم عليها.

وتابع: "منبقاش مصريين لو أوقفنا تصدير الكمامات، للدول التي تحتاجها في مكافحة فيروس كورونا على رأسهم الصين."

وقدمت الحكومة المصرية العون لدولة الصين الشعبية في مكافحة فيروس كورونا، وأرسلت أكثر من 10 أطنان من المستلزمات الطبية في بداية فبراير الماضي إلى الصين، وأوفدت أمس وزيرة الصحة هالة زايد على رأس بعثة طبية وكميات إضافية من المستلزمات الطبية لتعزيز التعاون مع الصين للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: صحيفة "الفجر"