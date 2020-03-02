خبير مصري لـRT: إثيوبيا ترسخ لعشوائية بناء السدود العملاقة

قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر نادر نور الدين، إن إثيوبيا ترسخ لعشوائية بناء وإدارة السدود النهرية العملاقة، وذلك بعد بيانها غير الموضوعي والمليء بالمغالطات.

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وأكد نور الدين أن "اللجان الدولية والمكتب الاستشاري أثبتا أمان السد، وهذا لم يحدث حيث دان تقرير اللجنة الدولية الأولى التي قدمت تقريرها في 31 مايو 2014 السد الإثيوبي" وقال إنه "سد بلا دراسات وبعدها أصرت إثيوبيا على استبعاد أي خبراء دوليين في مباحثتها مع مصر والسودان، لأنها تعلم أنها مدانة".

وتابع: "ثم عادت ووافقت على المكتب الاستشاري الفرنسي ولكن بمجرد تقديمه لتقريره التمهيدي والذي كان سيتبعه بثلاثة تقارير أصرت على استبعاد المكتب الاستشاري الفرنسي لأنها استشعرت إدانة فيما يخص تداعيات السد على دولتي المصب، فأين إذن معامل الأمان الذي أقره الخبراء الدوليون الذين لم يسمح لهم باستكمال أعمالهم".

أما عن عدم حضور إثيوبيا لاجتماع واشنطن في 27 و 28 فبراير رغم حصولها على مسودة الاتفاق في الاجتماع السابق قبل أسبوعين وهي مدة كافية لتراجع حكومتها فيها، أشار إلى أن "إثيوبيا تعمل دوما على استنزاف الوقت والتطويل والمماطلة حيث كان من المفترض أن تنتهي مباحثات واشنطن في 15 يناير إلا أن إثيوبيا مدتها لشهر ونصف إضافي حتى نهاية فبراير ثم عادت وادعت أن الأمر ما زال يتطلب عدة أشهر للتوافق".

وأكد الخبير المصري أن "إثيوبيا تماطل وتريد أن تفرض السيادة المطلقة على نهر مشترك عابر للحدود بعيدا عن شركائها في النهر، وأن تفرض شريعة الغاب في عشوائية بناء السدود العملاقة وإدارتها المنفردة مخالفة قانون الانهار الدولية للأمم المتحدة".

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT