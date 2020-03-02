"سانا": صاروخ إسرائيلي يستهدف سيارة مدنية في الجولان

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة اليوم الاثنين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، مضيفا أن قوة من الجيش أغارت على سيارة متورطة في محاولة تنفيذ العملية.

#عاجل قبل قليل رصدت قوة من جيش الدفاع محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة #الجولان. نظرًا لذلك أغارت القوة على السيارة المتورطة في محاولة تنفيذ العملية التخريبية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2020

ولم يرد ذكر أي تفاصيل حول وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.

المصدر: وكالات