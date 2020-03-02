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"سانا": صاروخ إسرائيلي يستهدف سيارة مدنية في الجولان

أخبار العالم العربي

Reuters AMMAR AWAD
انفجار في الجانب الخاضع لسيطرة الحكومة السورية من الجولان (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة اليوم الاثنين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، مضيفا أن قوة من الجيش أغارت على سيارة متورطة في محاولة تنفيذ العملية.

ولم يرد ذكر أي تفاصيل حول وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.

المصدر: وكالات

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