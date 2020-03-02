كورونا يؤجل زيارة ماكرون إلى المغرب

تسبب انشغال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في بلاده، بتأجيل زيارته للمغرب للمرة الثالثة خلال شهور.

وكان من المنتظر كسر سلسلة من "التأجيلات" التي حالت دون زيارة ماكرون، لكن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا، الذي بلغ 130 حالة مؤكدة، أرجأ الموعد إلى وقت لاحق لم تحدده الرئاسة الفرنسية.

وكان من المنتظر أن يتم خلال الزيارة، إقناع المغرب بالتراجع عن تفضيل العرض "المغري" الذي قدمته الصين، من خلال "المجموعة الصينية المحدودة للسكك الحديدية"، لتنفيذ خط سكة حديد مراكش-أغادير، خاصة وأن المغرب يراهن بقوة على هذا الخط لربط الشمال بالجنوب بشكل أكثر فعالية.

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ونقلت مصادر إعلامية، أن ماكرون سيزور المغرب لإقناع الرباط باختيار "مجموعة ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات فائقة السرعة لإنجاز خط مراكش-أغادير وتتخوف فرنسا من تفضيل المغرب للعرض الصيني المغري.

المصدر: .hespress.com