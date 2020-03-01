بغداد تنفي استهداف قوات التحالف الدولي شمالي البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأحد، استهداف قوات التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وورد في بيان للقيادة: "تناقلت بعض وسائل الإعلام، أنباء عن قصف صاروخي طال قوات التحالف الدولي، في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، وهنا ننفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا".

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وأضاف البيان: "نؤكد عدم تواجد التحالف قرب هذا القضاء، كما نحذر وسائل الإعلام التي تحاول العبث بالرأي العام من خلال بث الشائعات والأخبار غير الدقيقة، ونهيب بها اعتماد الأخبار الأمنية من مصدرها الرسمي والمتمثلة بخلية الإعلام الأمني".

المصدر: RT