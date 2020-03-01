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العراق.. عبد المهدي ينفي نيته الاستمرار في مهامه بعد 2 مارس

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العراق.. عبد المهدي ينفي نيته الاستمرار في مهامه بعد 2 مارس
Reuters RR/ELO
رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي، إبلاغ الأخير الكتل السياسية أو غيرها بموقف جديد حول نيته الاستمرار في رئاسة الحكومة حتى بعد الـ2 من مارس.

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وذكر المكتب الإعلامي في بيان صحفي أن موقف عبد المهدي هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته إلى مجلس النواب في 19 فبراير.

وأضاف أن "عبد المهدي سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها، والتي تنتهي في 2 مارس الجاري".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر سياسي عراقي لـRT "إبلاغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة".


المصدر: RT

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