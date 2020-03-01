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كورونا.. قطر تفرض قيودا مؤقتة على القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة

أخبار العالم العربي

كورونا.. قطر تفرض قيودا مؤقتة على القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة
AFP
إجراءات احترازية ضد كورونا في مصر
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فرضت السلطات القطرية اليوم الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية أن هذا القرار جاء "في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء".

وأوقفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقل موقع "القبس" الكويتي عن مصادر أمنية قولها "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

المصدر: وكالات

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