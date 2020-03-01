الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث الوضع في إدلب

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الوضع في إدلب السورية.

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وقال بوريل، في بيان صحفي: "يمثل القتال المتجدد والمستمر في إدلب وحولها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما يسبب معاناة إنسانية لا توصف بين السكان، وله تأثير خطير على المنطقة وخارجها".

وأكد على حاجة الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده "لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة بكل الوسائل المتاحة له".

وأضاف: "لذلك، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع، بما يشكل فرصة للتركيز على آخر التطورات ومواصلة عملنا المشترك على جميع الجبهات، لأننا نحتاج ضمان أن يكون لعملنا الجماعي أكبر تأثير ممكن إذا كنا نريد معالجة الأزمة بفعالية".

وأشار بوريل إلى أهمية مواصلة حشد المساعدات الإنسانية لتقليل معاناة المدنيين خاصة في المناطق النائية وتوفير المأوى والغذاء والدواء، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تقوم بدورها في هذا الصدد.

المصدر: "سبوتنيك"