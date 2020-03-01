كورونا.. السيسي يتابع تطورات انتشار الفيروس وإجراءات الوقاية منه في البلاد

تم خلال اجتماع حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعراض تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، والخطة الوطنية للوقاية منه.

ووجه السيسي، بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وتشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.

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من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أن "مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت خطة استعداد في هذا الشأن"، واستعرضت السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس كورونا، والتي بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد والحجر الصحي ومتابعة الحالة الصحية للوافدين.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT