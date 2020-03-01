مصر.. وزارتا التعليم العالي والصحة تنفيان أنباء عن إصابات بكورونا بين الطلاب

نفت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان في مصر، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات.

وأكدت الوزارتان أن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات الجمهورية خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT