 
مباشر

مصر تستنكر البيان الإثيوبي حول مفاوضات سد النهضة في واشنطن

أخبار العالم العربي

مصر تستنكر البيان الإثيوبي حول مفاوضات سد النهضة في واشنطن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd6u

أعربت مصر عن بالغ استيائها ورفضها للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن مؤخرا.

وذكرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر، أن إثيوبيا تغيبت عن هذه الجولة عمدا، لإعاقة مسار المفاوضات، لذلك "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت، لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".

وتؤكد الوزارتان المصريتان، أن "البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

إقرأ المزيد
القاهرة بعد أنباء امتناع إثيوبيا حضور مفاوضات
القاهرة بعد أنباء امتناع إثيوبيا حضور مفاوضات "سد النهضة": ملتزمون بالمسار التفاوضي

وشددت مصر على رفضها التام لما ورد في البيان الإثيوبي، من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وعدم السعي للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.

وأعرب الجانب المصري، عن تأييده للاتفاق العادل والمتوازن، الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأشار إلى أن الاتفاق تم بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا