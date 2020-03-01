كورونا.. تسجيل إصابتين جديدتين في قطر لدى مواطنين أجليا عن إيران

أعلنت وزارة الصحة القطرية حسب موقع الشرق القطري عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لدى مواطنين تم إجلاؤهما عن إيران حيث كانا قيد الحجر الصحي.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ ثلاث حالات حتى الآن، وأن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة.

كما أكدت الوزارة أنها اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، ومواصلة مراقبة المحجور عليهم حتى التأكد من عدم ظهور أي أعراض للمرض عليهم.

المصدر: وزارة الصحة القطرية