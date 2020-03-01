سوريا .. زيادة المعاش الصحي لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح زيادة قدرها 20 ألف ليرة (15 دولار)، لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى المحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي.

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ووفقا للمرسوم فإن "الزيادة تشمل من كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 في المئة فما فوق، من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، وناجمة عن الخدمة، وتطبق أحكام المرسوم على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة بدءا من تاريخ الخامس عشر من مارس المقبل".

وفيما يأتي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20 ألف ليرة سورية توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

يمنح المحالون على المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية زيادة شهرية على المعاش قدرها 20 ألف ليرة سورية.

وحدد المرسوم الفئات المشمولة، وهي حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتبارا من تاريخ بدء الأزمة السورية في مارس عام 2011، مؤكدا أن الزيادة المنصوص عليها لا تدخل عند احتساب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019.

وأشار المرسوم بتكليف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

المصدر: RT