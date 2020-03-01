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مصدر لـRT: عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة
Reuters HAIER AL-SUDANI
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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن إبلاغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر لـRT "من الممكن أن يبقى عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويتراجع عن قراره بترك منصبه بعد شهر من تكليف محمد توفيق علاوي".

وأضاف المصدر "من المتوقع أن يبقى عبد المهدي لأن حكومة علاوي قد لا تنال ثقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية الموجودة".

المصدر: RT

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