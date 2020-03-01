"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية

نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

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مراسل سانا ينفي ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية ويؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية — سانا عاجل (@SanaAjel) March 1, 2020

يتبع..