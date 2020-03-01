"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية
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نفت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.
#عاجل || #سانا ||#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا ||— سانا عاجل (@SanaAjel) March 1, 2020
مراسل سانا ينفي ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية ويؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية
يتبع..