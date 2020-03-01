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"سانا" تنفي إسقاط طائرة حربية سورية وتؤكد أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية

إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو في سماء إدلب

أخبار العالم العربي

إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو في سماء إدلب
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تناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة، فيما ذكر الإعلام السوري أن وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق سراقب.

يتبع...

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