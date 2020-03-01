تناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الجيش السوري عن إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد، وخصوصا إدلب، أمام الطائرات والطائرات المسيرة، فيما ذكر الإعلام السوري أن وحدات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية فوق سراقب.

إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو في سماء إدلب

تناقلت مصادر للجماعات المسلحة السورية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط طائرة حربية سورية بصاروخ مضاد للطيران أرض جو، كانت تحلق في سماء مدينة سراقب في ريف إدلب شمالي البلاد.https://t.co/YIGDdspvpg#سوريا#تركياpic.twitter.com/3t3SdZD4VU — RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020

يتبع...