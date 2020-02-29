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"الأناضول": أردوغان وترامب يبحثان تزويد تركيا بصواريخ باتريوت

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Reuters
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ذكرت وكالة "الأناضول"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية إرسال صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا، والوضع في سوريا.

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وقال ترامب في تصريح صحفي اليوم السبت، في سياق إجابته عما إذا بحث المسألة مع أردوغان: "لقد أجرينا العديد من اللقاءات مع الرئيس أردوغان (بشأن سوريا)، وتطرقنا أيضا إلى هذا الموضوع".

ويوم أمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن تدرس خيارات مساعدة القوات التركية في إدلب السورية، وأن الدعم سيقتصر على إرسال "العتاد وتبادل المعلومات" دون نقل جنود أمريكيين للمنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي خلوصي أكار أكد أن أنقرة طلبت من واشنطن تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي Patriot PAC-3 على خلفية تصاعد التوتر في إدلب، وما تخلله من سقوط قتلى بين الجنود الأتراك مع تقدم الجيش السوري في عمق المحافظة.

المصدر: وكالات 

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