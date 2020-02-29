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كورونا.. "أجنحة الشام" تعلق رحلاتها إلى إيران

أخبار العالم العربي

كورونا..
Reuters SN/PAS
طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام السورية
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أعلنت شركة طيران "أجنحة الشام" السورية الخاصة تعليق رحلاتها الجوية إلى إيران، "تجنبا لانتقال أي عدوى" بفيروس كورونا.

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وذكر مصدر في الشركة لـRT أن رحلة يوم غد الأحد ستكون آخر رحلة، وأن تعليق الرحلات يأتي "ضمن سياسة الشركة الهادفة إلى المحافظة على أعلى معايير السلامة والصحة المحلية والعالمية وتجنبا لانتقال أي عدوى محتملة من الدول والمحطات التي سجلت فيها مؤخرا حالات إصابة بفيروس كورونا".

وكانت وزارة النقل في سوريا أعلنت أن "السورية للطيران" قد علقت الرحلات المباشرة بين دمشق وطهران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم تسجيل تسع وفيات بكورونا، و205 إصابات جديدة في البلاد.

المصدر: RT

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