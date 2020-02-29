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مصطفى بكري لـRT: مصر لن تتنازل عن حقوقها في المياه والتصعيد الإثيوبي غير مبرر

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مصطفى بكري لـRT: مصر لن تتنازل عن حقوقها في المياه والتصعيد الإثيوبي غير مبرر
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، أن مصر لن تتنازل على الإطلاق عن حصتها في المياه التي ضمتها الاتفاقيات الدولية، وأن المسألة بالنسبة لمصر "حياة أو موت".

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وقال بكري في حديث خاص لـRT، إن "حصة مصر من المياه تبلغ 55 مليار متر مكعب، وأن المفاوض المصري أبدى مرونة وتفهما ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي رعته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا في خطوة تصعيدية غير مبررة".

وأشار، إلى أن "قضية المياه بالنسبة لإثيوبيا قضية تنمية، بينما هي قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، وكان يجب على إثيوبيا أن توقع على الاتفاق الذي التزمت به مصر".

وأضاف: "هذا التصعيد من شأنه أن يترك آثارا سلبية بالغة الخطورة على العلاقات المصرية الإثيوبية".

وشدد بكري على أن "السودان بلد عربي شقيق ونثق في أنه سوف يتفهم مطالب مصر المشروعة في المياه، والتي ضمنتها الاتفاقيات الدولية".

ناصر حاتم - القاهرة

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