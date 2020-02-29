سفير مصري سابق: مصر وقعت على اتفاق سد النهضة بعد دراسته قانونيا

أعرب سفير مصر السابق محمد مرسي، عن دعمه لقرار بلاده التوقيع على اتفاق سد النهضة في واشنطن، بعد بحث وتدقيق فني وقانوني وسياسي كامل.

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وأشار مرسي، إلى أن "مصر الآن في جانب، وإثيوبيا والأشقاء في السودان للأسف الشديد في جانب آخر"، مؤكدا أن "جميع مراحل وجولات المفاوضات الماضية لم تفض إلى شيء عدا الاتفاق الذي وقعته مصر".

وقال: "توقيع مصر على الاتفاق يأتي على أمل توقيع إثيوبيا عليه بعد انتهاء الحوار الداخلي هناك في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، والذي سينتهي في الغالب إلى رفض اتفاق واشنطن المقترح والمطالبة باتفاق جديد".

وأضاف: "لسنا على علم بما يدور في الخفاء وبما في ذلك موقف إسرائيل وتوجه السودان الجديد القديم، وكذلك موقف دول وأطراف عربية شقيقة للأسف، وبالتالي، فإنني لا أرى الآن سوى بعض التعاطف الأمريكي معنا والذي يجب استغلاله والبناء عليه، خاصة وأنه قد لا يستمر كثيرا".

وتابع: "لا أرى سوى المزيد من التسويف والمماطلة والغموض والتآمر، لذا يجب عدم الانتظار حتى بدء إثيوبيا في ملء السد الصيف المقبل، وفرض الأمر الواقع".

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق بلوره الوسيط الأمريكي والبنك الدولي، فيما امتنع السودان عن التوقيع رغم مشاركته في الاجتماعات التي تمت بشكل ثنائي مع الوسيط الأمريكي، فيما تغيبت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من المفاوضات.

ناصر حاتم - القاهرة