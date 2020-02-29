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إثيوبيا.. خيبة أمل في مفاوضات سد النهضة الأخيرة

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إثيوبيا.. خيبة أمل في مفاوضات سد النهضة الأخيرة
Reuters
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أعربت حكومة إثيوبيا عن خيبة أملها في البيان الأخير الصادر عن الخزانة الأمريكية في أعقاب المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في واشنطن بين مصر والسودان بلا إثيوبيا.

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وأشار بيان صدر عن وزارتي الخارجية، والماء والري والطاقة الإثيوبيتين إلى أن جولة المفاوضات هذه جرت على الرغم من تحذير أديس أبابا من أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن أديس أبابا لم توافق على أن المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة قد انتهت.

وجاء في البيان: "أكدت إثيوبيا بكل وضوح أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تعد من قبل الدول الثلاث، ولا يزال يتعين عليها التعامل مع المسائل العالقة بشأن استكمال العمل على المبادئ التوجيهية والقواعد".

وأعرب الجانب الإثيوبي عن استعداده لمواصلة التعاون مع مصر والسودان حول هذه المسائل، وإطلاق مرحلة الملء الأولي للسد بالتزامن مع أعمال بنائه، استنادا إلى مبادئ التشغيل العادل والمعقول وعدم إلحاق الضرر.

المصدر: RT

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