النائب العام السعودي يوجه بالقبض على المتحرشين بالفتيات

وجه النائب العام السعودي اليوم السبت سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو أثناء تحرشهم بالفتيات.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم".

وأوضح المصدر أن "النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على سلوكيات مجرمة طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضا تشمل كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأضاف المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم، هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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فتاة لـ"شاب": لو قوي طالع في الكاميرا ،

" يفتحون المجال للإختلاط ولا يريدون ان يكون هناك تحرّش ،

حدث العاقل بما لا يعقـل، فإن صدق ، فلا عقل له ..!!"



#متحرشين_لو_برستيجpic.twitter.com/OLa8oMCrqH — مُســتــقــبــل مُظــلمــے (@a_Dark_future) February 28, 2020

يعني البنت هي اللي تصور وتطارد فيهم شوي تدخل في اللي قدامها وتقول تحرش فيها ? .

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ماابرر لاي طرف ولاكن زي مافيه شاب مخطي فيه بنت مخطيه والحمد الله ربي عطانا عيون نميز الصح من الخطا #القبض_على_متحرشين_لو_برستيج

pic.twitter.com/XFYfaBUZBf — ♡❤🇸🇦زهرانيه اصيله (@ss_00044) February 29, 2020

يذكر أن مدونين سعوديين اتهموا الفتيات بالتحرش الجنسي بالشبان وليس العكس.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن للتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية