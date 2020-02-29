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النائب العام السعودي يوجه بالقبض على المتحرشين بالفتيات

مجتمع

النائب العام السعودي يوجه بالقبض على المتحرشين بالفتيات
RT
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وجه النائب العام السعودي اليوم السبت سعود المعجب بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو أثناء تحرشهم بالفتيات.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم".

وأوضح المصدر أن "النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على سلوكيات مجرمة طبقا لنظام مكافحة جريمة التحرش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضا تشمل كل من حرض أو اتفق أو ساعد على اقترافها.

وأضاف المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم، هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

يذكر أن مدونين سعوديين اتهموا الفتيات بالتحرش الجنسي بالشبان وليس العكس.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن للتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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