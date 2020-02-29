محام يطالب بإطلاق اسم حسني مبارك على مدينة مصرية

قدم المحامي المصري أيمن محفوظ إخطارا رسميا لوزارة التنمية المحلية، يطالب فيه بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على مدينة طابا شرق البلاد.

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وقال محفوظ إنه "في ظل توجهات الدولة ورئيسها القائد عبد الفتاح السيسي الذي يعطي كل ذي حق حقه، وإصدار أمره بعمل جنازة عسكرية للرئيس الأسبق مبارك"، فإن الأخير "يستحق التكريم لأنه مقاتل مصري ورئيس تخلى بإرادته عن حكم البلد، ويتمتع بكونه صاحب صفة عسكرية لا يمكن أن تنتزع منه حيا أو ميتا".

وبناء على ذلك، قال المحامي إن مبارك قد خاض حربا دبلوماسية لا تقل ضراوة عن انتصار أكتوبر، وهي معركة تحرير طابا المصرية، مطالبا الحكومة بإلغاء القرار السلبي بعدم إطلاق اسم مبارك على طابا المصرية، وإصدار قرار بهذا الشأن في المدة القانونية.

وأضاف المحامي أنه إذا لم يتم ذلك فسيقوم برفع دعوى قضائية بإلزام وزير التنمية المحلية بإصدار قرار بإطلاق اسم مبارك على طابا المصرية.

يذكر أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، نجح في استرداد طابا بعد معركة سياسية وقانونية خاضها مع إسرائيل حتى رفع عليها العلم في يوم 19 مارس 1989.

المصدر: وسائل إعلام مصرية