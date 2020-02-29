قطر تعلن الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

وأوضحت الوزارة أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس.

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وأكدت الوزارة أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مضيفة أنها بدأت في فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية